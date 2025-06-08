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«Дрю уделяет защите столько же внимания, сколько атаке». Гилджес-Александер выбросил 3 из 9 против Нембхарда

Защитник «Индианы» Эндрю Нембхард справился с лидером «Оклахомы» в первом матче.

В атаках один на один Шэй Гилджес-Александер реализовал против защитника «Пэйсерс» только 3 броска из 9.

«Он обожает вызовы. У него есть огромное любопытство  к игре защите, он ищет способы помешать оппоненту – ведь сегодня нельзя остановить игроков, но можно сильно усложнить им жизнь. 

Они оба из Канады и за долгие годы много раз играли вместе и друг против друга… Но это высший уровень испытаний – сразиться с таким игроком, как он, с действующим MVP. Он невероятно техничен, быстр, крупнее, чем кажется. Все говорят о его смертоносном среднем броске, но он так же легко забивает трехочковые. Он постоянно зарабатывает фолы. Так что передышки нет. Никакой передышки. Но Дрю – один из тех игроков, кто уделяет защите столько же внимания, сколько и атаке, а среди современных игроков это редкость», – заметил главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.   

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Sportsnet
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