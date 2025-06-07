«Валенсия» подписала контракт с Альваро Карденасом

«Валенсия» подписала одного из лучших плеймейкеров NCAA.

Испанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 23-летним разыгрывающим защитником Альваро Карденасом, одним из лучших распасовщиков в NCAA .

Испанец завершил свой последний сезон в университете Бойсе Стэйт, где он в среднем набирал 11,5 очка, 3,1 подбора, 6,9 передачи и 1,4 перехвата за матч. Карденас стал лидером в конференции Mountain West по передачам.