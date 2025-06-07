«Валенсия» подписала контракт с Альваро Карденасом
«Валенсия» подписала одного из лучших плеймейкеров NCAA.
Испанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 23-летним разыгрывающим защитником Альваро Карденасом, одним из лучших распасовщиков в NCAA.
Испанец завершил свой последний сезон в университете Бойсе Стэйт, где он в среднем набирал 11,5 очка, 3,1 подбора, 6,9 передачи и 1,4 перехвата за матч. Карденас стал лидером в конференции Mountain West по передачам.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Валенсии» в соцсети X
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