Майкл Бизли – Лэнсу Стивенсону: «Мы сняли секс-видео, которому позавидовала бы Ким К»

Майкл Бизли пошутил о матче 1 на 1 с Лэнсом Стивенсоном.

Бизли победил Стивенсона в дуэли 1 на 1 со счетом 31-21, выиграв приз в размере 100 000 долларов.

После мероприятия Стивенсон написал сопернику: «Отличная игра, бро».

«Я люблю тебя до Луны и обратно. Теперь возьми сигарету и полотенце. Мы сняли секс-видео, которому позавидовала бы Ким К», – ответил Бизли .