Майкл Бизли – Лэнсу Стивенсону: «Мы сняли секс-видео, которому позавидовала бы Ким К»
Майкл Бизли пошутил о матче 1 на 1 с Лэнсом Стивенсоном.
Бизли победил Стивенсона в дуэли 1 на 1 со счетом 31-21, выиграв приз в размере 100 000 долларов.
После мероприятия Стивенсон написал сопернику: «Отличная игра, бро».
«Я люблю тебя до Луны и обратно. Теперь возьми сигарету и полотенце. Мы сняли секс-видео, которому позавидовала бы Ким К», – ответил Бизли.
Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: FirstSportz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости