Первый матч финала НБА установил антирекорд по количеству зрителей, исключая пандемийные сезоны

Противостояние «Оклахомы» и «Индианы» не слишком интересует зрителей.

Победа «Пэйсерс» над «Тандер» со счетом 111:110 в первом матче финала НБА 2025 года привлекла в среднем 8,91 миллиона зрителей. Это на 19% меньше, чем аудитория первого матча финала-2024 между «Бостоном» и «Далласом» (10,99 миллиона). Таким образом, этот показатель стал самым низким для 1-й игры финальной серии (без учета пандемийных 2020 и 2021 года). Ранее анитирекорд принадлежал первому матчу финала 2007 года между «Сан-Антонио» и «Кливлендом», за которым наблюдали 9,21 миллиона зрителей. Данные по аудитории собираются с 1988 года.

Для сравнения, шестой матч финала Восточной конференции между «Пэйсерс» и «Никс» собрал 8,12 миллиона зрителей.