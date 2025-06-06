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Димитрис Яннакопулос получил 10-месячный запрет на посещение матчей от греческой лиги и 64 тысячи евро штрафа

Греческая баскетбольная лига вынесла дисциплинарное решение.

Скандальный 2-й матч финальной серии национального чемпионата чуть не привел к ее остановке.

По итогам ситуации лига вынесла ряд решений. Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос получил запрет на посещение любых матчей на 10 месяцев и личный штраф в 20000 евро за поведение, наносящее вред спорту. Клуб дополнительно заплатит 44000.

Защитник Костас Слукас оштрафован на 1100 евро за неподобающие действия в адрес арбитра. С Маттиаса Лессора и Янниса Папапетру были сняты обвинения в аналогичных поступках.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Яннис Папапетру
logoМатиас Лессор
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoКостас Слукас
logoПанатинаикос
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