Димитрис Яннакопулос получил 10-месячный запрет на посещение матчей от греческой лиги и 64 тысячи евро штрафа
Греческая баскетбольная лига вынесла дисциплинарное решение.
Скандальный 2-й матч финальной серии национального чемпионата чуть не привел к ее остановке.
По итогам ситуации лига вынесла ряд решений. Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос получил запрет на посещение любых матчей на 10 месяцев и личный штраф в 20000 евро за поведение, наносящее вред спорту. Клуб дополнительно заплатит 44000.
Защитник Костас Слукас оштрафован на 1100 евро за неподобающие действия в адрес арбитра. С Маттиаса Лессора и Янниса Папапетру были сняты обвинения в аналогичных поступках.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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