«Финальная серия продолжится». Димитрис Яннакопулос встретился с заместителем министра спорта Греции

Димитрис Яннакопулос подтвердил, что финал чемпионата Греции продолжится.

Президент «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос выразил оптимизм после встречи с заместителем министра спорта Греции Яннисом Врутсисом, заявив, что «все прошло хорошо», и чемпионат продолжится.

«На встрече царила позитивная атмосфера. Финальная серия продолжится.

Мы провели очень хорошую встречу, все прошло хорошо. Я считаю, что министр предложил очень справедливое решение для продолжения чемпионата, и я думаю, что титул должен решаться на площадке. Я хочу поблагодарить его за его очень позитивный настрой», – сказал Яннакопулос.

Встреча Врутсиса и совладельцев «Олимпиакоса » братьев Ангелопулос ожидается в ближайшее время в течение дня.

Третий матч серии между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (1-1), изначально запланированный на среду, была отложен после серьезных инцидентов в 1-м и 2-м матчах и эскалации напряженности между командами.