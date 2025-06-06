Рик Карлайл: «Мы пока еще ничего особо в плей-офф не праздновали. Стараемся концентрироваться на текущих задачах»

Рик Карлайл прокомментировал первую победу в финале НБА.

«Первая половина была тяжелой, с 19 потерями. Хорошо, что в первой четверти уступили только 9 очков.

Они создают огромные проблемы в защите, мы постоянно оказывались с мячом посреди толпы.

В перерыве мы нажали кнопку перезагрузки. Сосредоточились на том, чтобы разрушать преимущество соперника по кусочку. Важно иметь ряд игроков со способностями разыгрывать.

Перед последним владением мы условились, что если остановим «Тандер» в защите и возьмем подбор, то сразу бежим в нападение.

В этом плей-офф мы пока еще ничего особо не праздновали. Стараемся концентрироваться на текущих задачах.

У нас есть настоящее и будущее. Мы многое вложили в эту команду. Эта серия интригует с точки зрения моделей развития обоих коллективов», – заключил главный тренер «Индианы».