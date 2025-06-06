Шэмс Чарания: «У «Оклахомы» может быть самый высокий потенциал среди всех команд во всех видах профессионального спорта прямо сейчас»
Шэмс Чарания прокомментировал влияние финала на лигу.
«Менеджеры по всей лиге оценивают этот финал и видят эти две команды примером того, как нужно строить состав в наше время.
Двусторонние игроки, характер и мотивация, молодость. Мы отходим от концепции расчета на зведных игроков и трехочковые броски. Это новое решение в эпоху второго потолка зарплат и связанных с ним ограничений.
«Индиана» еще долго будет конкурентоспособной. Но один из генменеджеров лиги на днях сказал мне, что считает «Оклахому» командой с самым высоким потенциалом во всех видах профессионального спорта прямо сейчас.
Пример «Тандер» может стать новой нормой для НБА», – заключил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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