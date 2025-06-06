Ассистент Тьяго Сплиттера в «Париже» Карлес Марко займет место главного тренера «Баскет Коруньи»
«Париж» продолжает терять персонал.
На фоне успешного дебюта в Евролиге французский клуб лишится ведущих игроков и тренеров. Тьяго Сплиттер, возглавлявший команду 1 год, может вернуться в НБА. Его ассистент Карлес Марко (50 лет) возглавит испанскую «Баскет Корунью».
Клуб завершил сезон в высшем дивизионе на последнем месте (7-27) и отправил в отставку главного тренера Диего Эпифанио, работавшего с командой с 2022 года.
Карлес Марко до перехода в штаб Сплиттера отработал по году в «Барселоне» и «Црвене Звезде».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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