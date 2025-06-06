2

Марк Дэйгнолт: «Наша реализация после потерь соперника немного нас подвела»

Главный тренер «Оклахомы» объяснил, что пошло не так в 1-й игре финала.

«Я думаю, наша реализация после потерь в первой половине немного нас подвела. То есть мы не получили того преимущества, которое обычно получаем, когда вынуждаем соперников терять мяч. Обычно, когда мы провоцируем потери, это дает нам больше очков. Мы разберемся с этим.

Что касается нашей атаки, мы постоянно прорывались под кольцо – у нас было больше 50 бросков из «краски», но всего лишь около 40 очков. Нам нужно быть жестче при завершении атак или искать скидку на периметр. Все так и бывает в серии – в первой игре ты изучаешь соперника, а дальше начинается настоящая борьба», – сказал Дэйгнолт.

В первой половине 1-го матча финала «Индиана» совершила 19 потерь (против 4 у «Оклахомы») и уступала с разницей в 12 очков (45:57).

Как котируете Тайриза Халибертона?2491 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Марка Дэйгнолта
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoИндиана
logoМарк Дэйгнолт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»
106 июня, 10:32
Победный бросок Тайриза Халибертона стал лучшим моментом игрового дня НБА
56 июня, 10:07Видео
«Оклахома» остается подавляющим фаворитом финала плей-офф НБА с «Индианой» у букмекеров
6 июня, 09:51
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
216 минут назад
Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
7вчера, 21:28Видео
Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
12вчера, 20:57
Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
10вчера, 20:35Фото
«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
4вчера, 20:07Фото
Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
2вчера, 19:32
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
5вчера, 19:02
Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
11вчера, 18:26
Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»
7вчера, 17:56
«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
1вчера, 19:09Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
1вчера, 21:33
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 19:43
Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
вчера, 18:43
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
вчера, 18:04
Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
вчера, 17:35
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
вчера, 17:20
«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
вчера, 16:53
Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:36
Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч
вчера, 16:25