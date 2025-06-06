Марк Дэйгнолт: «Наша реализация после потерь соперника немного нас подвела»

Главный тренер «Оклахомы» объяснил, что пошло не так в 1-й игре финала.

«Я думаю, наша реализация после потерь в первой половине немного нас подвела. То есть мы не получили того преимущества, которое обычно получаем, когда вынуждаем соперников терять мяч. Обычно, когда мы провоцируем потери, это дает нам больше очков. Мы разберемся с этим.

Что касается нашей атаки, мы постоянно прорывались под кольцо – у нас было больше 50 бросков из «краски», но всего лишь около 40 очков. Нам нужно быть жестче при завершении атак или искать скидку на периметр. Все так и бывает в серии – в первой игре ты изучаешь соперника, а дальше начинается настоящая борьба», – сказал Дэйгнолт .

В первой половине 1-го матча финала «Индиана » совершила 19 потерь (против 4 у «Оклахомы») и уступала с разницей в 12 очков (45:57).