«Оклахома» остается подавляющим фаворитом финала плей-офф НБА с «Индианой» у букмекеров

Букмекеры по-прежнему считают, что «Оклахома» станет чемпионом НБА в сзеоне-2024/25.

После поражения от «Индианы» (110:111) в первом матче финальной серии коэффициент на титул «Оклахомы» изменился незначительно – с 1.16 до 1.29.

На победу «Пэйсерс» в финале теперь можно поставить за 3.60. Перед началом серии «Индиана» котировалась за 5.25.

Второй матч состоится 9 июня в Оклахоме.

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