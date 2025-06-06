«Оклахома» остается подавляющим фаворитом финала плей-офф НБА с «Индианой» у букмекеров
Букмекеры по-прежнему считают, что «Оклахома» станет чемпионом НБА в сзеоне-2024/25.
После поражения от «Индианы» (110:111) в первом матче финальной серии коэффициент на титул «Оклахомы» изменился незначительно – с 1.16 до 1.29.
На победу «Пэйсерс» в финале теперь можно поставить за 3.60. Перед началом серии «Индиана» котировалась за 5.25.
Второй матч состоится 9 июня в Оклахоме.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости