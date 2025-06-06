Тайриз Халибертон о ключевой атаке: «Тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут»

Лидер «Индианы» объяснил, что произошло в ключевом владении.

«Мы отбились, и тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут. Он верит в меня, парни верят в меня, я просто попытался закрыть игру. Черт, баскетбол – это весело. Побеждать – весело. Это была отличная победа для нас», – заключил Халибертон.

Решение Рика Карлайла позволить игре продолжиться после того, как «Пэйсерс» завладели мячом после промаха защитника «Тандер» Шэя Гилджес-Александера, привело к ключевому броску Тайриза Халибертона , а также дало «Индиане» возможность взять тайм-аут и перестроить защиту перед тем, как «Оклахома» должна была вводить мяч в игру за 0,3 секунды до конца.