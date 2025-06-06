Шакил О′Нил ворвался в эфир ESPN, чтобы побороться с Кендриком Перкинсом

Легендарный центровой решил заранее навестить будущих коллег.

О’Нил и его товарищи из шоу Inside the NBA перейдут на канал ESPN в следующем сезоне, но он решил начать заранее, появившись в студии перед первым матчем финала. 4-кратный чемпион НБА ворвался в эфир передачи NBA Countdown и в шутку подрался с Кендриком Перкинсом .