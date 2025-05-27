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Пол Джордж: «Эмбиид сделал все, чтобы выходить на площадку»

Лидер команды Джоэл Эмбиид пропустил большую часть сезона из-за травмы. Сам Пол Джордж не доиграл регулярный чемпионат.

«Самое крутое во всем этом было то, что ты видел: Большой делал все возможное, чтобы выходить на площадку. Но ты же понимал, что он не здоров, поэтому было ясно, что он не может играть каждую ночь. Однако когда он выходил, мы знали: он выкладывался на все сто. И для нас этого было достаточно.

Я бы с радостью провел с ним больше игр. Но с его габаритами – 213 см, 130-140 кг (точный вес я не знаю) – я понимал, что его тело изнемогает. Оно принимает на себя огромную нагрузку. А еще он играл на Олимпиаде и сразу начал подготовку к сезону. Все это его измотало.

Но, понимаешь, это просто жестко. Я уже в январе делал то, что другие делают только в апреле, в плане подготовки – глотал таблетки, чтобы заглушить боль и все такое. Я этим занимался еще в январе, понимаешь? В какой-то момент стало понятно, что так не может продолжаться», – рассказал Пол Джордж.

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У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Пола Джорджа
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