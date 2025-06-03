Владельцы «Атланты» обсуждали возможность обмена Кевина Дюрэнта
«Хоукс» рассматривают возможность приобретения Кевина Дюрэнта.
«Один источник в лиге сообщил Hoops Wire, что не стоит удивляться, если «Хоукс» будут участвовать в борьбе за Кевина Дюрэнта. Они еще не наняли президента по баскетбольным операциям, но владельцы команды уже провели опрос внутри команды по Дюрэнту», – сообщает журналист Сэм Эмико.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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