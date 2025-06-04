«Финикс» и «Сперс» обсуждают возможность сделки с участием Кевина Дюрэнта, Девина Васселла и Харрисона Барнса

Кевин Дюрэнт может оказаться в «Сан-Антонио».

Об этом сообщает обозреватель Джон Гамбадоро с радио Arizona Sports. По его словам, представители Дюрэнта указывают на «Сан-Антонио » в качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры форварда.

В предполагаемой сделке «Финикс » получит 24-летнего защитника Девина Васселла и форварда-ветерана Харрисона Барнса вместе с несколькими драфт-пиками.