«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов

«Нью-Йорк» повесил на себя значительные финансовые обязательства.

Прошлым летом клуб подписал с главным тренером продление на 3 года с зарплатой около 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Тибодо получит более 30 миллионов от «Нью-Йорка», если 67-летний специалист не возглавит другую команду, в противном случае объем выплат будет снижен.

Тибодо завершил свою 5-летнюю работу в клубе с 4 выигранными сериями плей-офф. За предыдущие сезоны в этом столетии (с 2001 года) «Никс» взяли 1 серию.

Клуб не рассматривает возможность приглашения тренера на другую должность в своих структурах.