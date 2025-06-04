«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов
«Нью-Йорк» повесил на себя значительные финансовые обязательства.
Прошлым летом клуб подписал с главным тренером продление на 3 года с зарплатой около 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Тибодо получит более 30 миллионов от «Нью-Йорка», если 67-летний специалист не возглавит другую команду, в противном случае объем выплат будет снижен.
Тибодо завершил свою 5-летнюю работу в клубе с 4 выигранными сериями плей-офф. За предыдущие сезоны в этом столетии (с 2001 года) «Никс» взяли 1 серию.
Клуб не рассматривает возможность приглашения тренера на другую должность в своих структурах.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
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