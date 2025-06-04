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Андрей Кириленко: «Ежегодно РФБ тратит не менее 40 млн рублей на развитие адаптивного спорта»

РФБ ежегодно тратит более 40 млн рублей на развитие адаптивного спорта.

«Ежегодно мы тратим не менее 40 млн рублей на это направление, а всего с 2021 года РФБ выделила на эти виды баскетбола более 140 млн рублей, из которых 24 млн рублей – поступления из ЕРАИ. И ежегодно бюджет на мероприятия увеличивается. Основные затраты – это организация соревнований, так как РФБ стремится убрать все расходы для участников.

В декабре 2021 года мы запустили инклюзивный проект РФБ «тихий!баскетбол», который поддерживает массовый спорт игроков с нарушениями интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. Флагманом проекта выступает турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Лига сильных людей» – это соревнование, состоящее из 4-7 этапов в разных регионах России. И Международная федерация баскетбола на колясках знает о наших проектах, консультирует. Я уверен, это лучший в мире адаптивный турнир. Кроме баскетбола 3х3 на колясках РФБ поддерживает дисциплины глухих и с нарушением интеллекта», – рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Кто станет чемпионом НБА?4881 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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logoРФБ
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