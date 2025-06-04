«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом

«Хьюстон» хочет сохранить ветеранов.

Разыгрывающий Фред Ванвлит уже высказывал желание продолжить выступление за «Рокетс». Защитник вряд ли окажется в другом клубе в следующем сезоне. Ванвлит может воспользоваться опцией на 44,9 миллиона или подписать новое соглашение с меньшей зарплатой на более длительный срок.

Клуб также настроен оставить в ростере центрового Стивена Адамса (3,9 + 5,7 подбора за 14 минут), который был полезен под щитами, в «больших» пятерках с Алпереном Шенгюном и положительно влиял на раздевалку. Организация оптимистично смотрит на шансы дальнейшего сотрудничества и продолжает переговоры со стороной игрока.

В случае неудачи «Рокетс» могут оценить возможность приобретения 37-летнего центрового «Милуоки » Брука Лопеса (13 + 5 подборов + 1,9 блок-шота в прошлом сезоне).