Рик Карлайл: «Оба финалиста показывают стилистически чистый баскетбол»

Рик Карлайл прокомментировал будущий финал НБА.

«Пэйсерс» ждет встреча с «Тандер». Команда впервые поборется за золото в решающей серии с 2000 года.

«Это главная спортивная площадка в спорте.

Оба соперника еще молоды, но показывают стилистически чистый баскетбол.

Глубина «Оклахомы» в защите потрясает. Команда продемонстрировала мастер-класс по развитию игроков и их встраиванию в защитные схемы.

Их порядки железобетонны, есть целый ряд комбинаций, которые они могут использовать. Сдваивания, зона, очень разные варианты.

Тайриз Халибертон сполна воспользовался возможностями этого сезона и своего периода в «Индиане». Он был готов начать заново. Вкладывался с самого первого дня. Тай понимает, насколько хрупким является успех. У него своя четкая позиция, отношение к окружающему. Его нельзя сбить с толку. Он полностью готов работать и никогда не сбивается с курса.

Мы все весь сезон находили дорогу вперед в различных условиях. Теперь мы должны оценить все, что будет происходить сейчас, и что нас ждет в будущем», – заключил главный тренер «Пэйсерс».