Коэффициент на чемпионство «Индианы» обвалился в 28 раз с января. Зимой клуб не выходил в топ-15 фаворитов плей-офф НБА
«Индиана» сенсационно для букмекеров вышла в финал плей-офф НБА.
Еще в начале января на чемпионство «Индианы» давали коэффициент 150.00, что соответствовало вероятности в 0,6% на трофей. Клуб не входил в топ-15 претендентов на титул.
Сейчас на трофей «Индианы» дают 5.25 – коэффициент на титул упал в 28 раз с января. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахомы» – «Тандер» котируются подавляющим фаворитом серии за 1.16.
Первый матч финала плей-офф НБА состоится 6 мая.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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