Коэффициент на чемпионство «Индианы» обвалился в 28 раз с января. Зимой клуб не выходил в топ-15 фаворитов плей-офф НБА

«Индиана» сенсационно для букмекеров вышла в финал плей-офф НБА.

Еще в начале января на чемпионство «Индианы» давали коэффициент 150.00, что соответствовало вероятности в 0,6% на трофей. Клуб не входил в топ-15 претендентов на титул.

Сейчас на трофей «Индианы» дают 5.25 – коэффициент на титул упал в 28 раз с января. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахомы» – «Тандер» котируются подавляющим фаворитом серии за 1.16.

Первый матч финала плей-офф НБА состоится 6 мая.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис