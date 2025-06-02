Леброн Джеймс: «Многие тренеры, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Их мотивы нечисты»
«У меня не было «тренера по баскетболу» до второго, третьего или даже четвертого года в НБА. Я тренировался, просто выходя на площадку. «Погнали играть» – вот и все.
Многие тренеры и специалисты, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Они думают, что важнее самого игрока, которого тренируют. Их мотивы нечисты. Они хотят быть в кадре, хотят, чтобы их узнавали, хотят общаться с медиа.
Допустим, я тренирую Луку два лета подряд, и он проводит прорывной сезон. И что? Эти «тренеры» летят давать интервью. Но ведь не в этом гребаная цель. Цель – помочь баскетболисту стать лучше, увидеть игру глубже, чем раньше. А не сделать из себя знаменитость. И я думаю, это изменило всю систему: многие молодые парни просто не чувствуют чистоты, сути и красоты игры», – заключил Джеймс.