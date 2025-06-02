Остин Эйндж перейдет в «Юту» на должность президента по баскетбольным операциям
«Джаз» наймут сына Дэнни Эйнджа.
Остин Эйндж провел 14 лет в системе «Селтикс», последние 6 занимая должность ассистента генерального менеджера.
Теперь 43-летний специалист присоединится к команде, которой управляет его отец, Дэнни, перешедший в «Юту» из «Бостона» в 2021 году.
Остин Эйндж займет должность президента по баскетбольным операциям.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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