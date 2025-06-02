Остин Эйндж перейдет в «Юту» на должность президента по баскетбольным операциям

«Джаз» наймут сына Дэнни Эйнджа.

Остин Эйндж провел 14 лет в системе «Селтикс», последние 6 занимая должность ассистента генерального менеджера.

Теперь 43-летний специалист присоединится к команде, которой управляет его отец, Дэнни , перешедший в «Юту» из «Бостона » в 2021 году.

Остин Эйндж займет должность президента по баскетбольным операциям.