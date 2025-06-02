Тим Коннелли: «Здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием»

Тим Коннелли намекнул на свое будущее.

Президент «Миннесоты» ранее отложил решения по своему контракту до окончания процесса перехода клуба к новым владельцам. Этим летом менеджер может отказаться от дальнейшего сотрудничества. В лиге были разные мнения по поводу развития ситуации, но сам Коннелли намекнул на продолжение работы с «Тимбервулвз».

«Чувствую себя здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием», – пошутил специалист.

«Миннесота » второй год подряд прошла в финал Западной конференции.