Тим Коннелли: «Здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием»
Тим Коннелли намекнул на свое будущее.
Президент «Миннесоты» ранее отложил решения по своему контракту до окончания процесса перехода клуба к новым владельцам. Этим летом менеджер может отказаться от дальнейшего сотрудничества. В лиге были разные мнения по поводу развития ситуации, но сам Коннелли намекнул на продолжение работы с «Тимбервулвз».
«Чувствую себя здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием», – пошутил специалист.
«Миннесота» второй год подряд прошла в финал Западной конференции.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джона Крочински
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