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Тим Коннелли: «Здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием»

Тим Коннелли намекнул на свое будущее.

Президент «Миннесоты» ранее отложил решения по своему контракту до окончания процесса перехода клуба к новым владельцам. Этим летом менеджер может отказаться от дальнейшего сотрудничества. В лиге были разные мнения по поводу развития ситуации, но сам Коннелли намекнул на продолжение работы с «Тимбервулвз».

«Чувствую себя здесь как дома. Похоже, вам придется смириться с моим присутствием», – пошутил специалист.

«Миннесота» второй год подряд прошла в финал Западной конференции.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джона Крочински
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возможные переходы
Тим Коннелли
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