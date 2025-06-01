Ожидается, что Наз Рид станет свободным агентом

Центровой «Миннесоты» выйдет на рынок свободных агентов.

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«У Джулиуса Рэндла есть опция игрока на 30,9 млн долларов, которую он должен активировать или отклонить до 29 июня. У Рида есть своя опция на 15 млн долларов, от которой, как ожидают многие в лиге, лучший запасной игрок прошлого сезона откажется», – пишет Фишер.