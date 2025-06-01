Рик Карлайл: «Обмен Сиакама вывел нашу игру на новый уровень»
Рик Карлайл высказался о приходе Халибертона и Сиакама в «Пэйсерс».
«Что ж, если у вас есть правильный игрок, вокруг которого можно строить команду, это может произойти гораздо быстрее, чем вы думаете.
Приобретение Тайриза очень ясно дало понять, какой должна быть наша идентичность как команды. Нам нужно было стать быстрой командой с бросками. Обмен Сиакама вывел нашу игру на новый уровень», – сказал главный тренер «Индианы».
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости