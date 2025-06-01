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Рик Карлайл: «Обмен Сиакама вывел нашу игру на новый уровень»

Рик Карлайл высказался о приходе Халибертона и Сиакама в «Пэйсерс».

«Что ж, если у вас есть правильный игрок, вокруг которого можно строить команду, это может произойти гораздо быстрее, чем вы думаете.

Приобретение Тайриза очень ясно дало понять, какой должна быть наша идентичность как команды. Нам нужно было стать быстрой командой с бросками. Обмен Сиакама вывел нашу игру на новый уровень», – сказал главный тренер «Индианы».

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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