Айзейя Хартенштайн: «Мы не ждем, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками»

Центровой «Оклахомы» уверен, что команда не должна расслабляться.

«Я считаю, что в плей-офф ты всегда должен доказывать свою состоятельность, раз за разом. Мы не из тех, кто ждет, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками. Не важно, что было раньше. Даже в серии плей-офф – не важно, что было в прошлых играх. Мы всегда стремимся выходить на паркет и брать свое. Не быть теми, на кого охотятся, а самим быть охотниками», – сказал Хартенштайн.

«Тандер» вышли в финал НБА с общим результатом 12-4 за три раунда плей-офф.

В этих 16 играх Айзейя Хартенштайн показал среднюю статистику в 9,2 очка, 7,9 подбора и 2,2 передачи за 23,9 минуты на паркете.