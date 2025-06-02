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Айзейя Хартенштайн: «Мы не ждем, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками»

Центровой «Оклахомы» уверен, что команда не должна расслабляться.

«Я считаю, что в плей-офф ты всегда должен доказывать свою состоятельность, раз за разом. Мы не из тех, кто ждет, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками. Не важно, что было раньше. Даже в серии плей-офф – не важно, что было в прошлых играх. Мы всегда стремимся выходить на паркет и брать свое. Не быть теми, на кого охотятся, а самим быть охотниками», – сказал Хартенштайн.

«Тандер» вышли в финал НБА с общим результатом 12-4 за три раунда плей-офф.

В этих 16 играх Айзейя Хартенштайн показал среднюю статистику в 9,2 очка, 7,9 подбора и 2,2 передачи за 23,9 минуты на паркете.

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Клементе Альмансы в соцсети X
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