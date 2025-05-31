«Детройт» интересуется Майлзом Тернером и Назом Ридом
«Детройт» намерен этим летом приобрести центрового.
«Пистонс» – одна из команд, проявляющих интерес к бигмену «Тимбервулвс» Назу Риду, говорят источники в лиге. Известно, что «Детройт» очень хочет приобрести бигмена, который способен растягивать оборону соперника, и, по словам источников, также проявляет интерес к Майлзу Тернеру из «Индианы».
Далеко не факт, что у «Пистонс» есть реальный шанс заполучить одного из этих игроков», – пишет инсайдер Марк Стейн.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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