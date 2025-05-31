«Детройт» интересуется Майлзом Тернером и Назом Ридом

«Детройт» намерен этим летом приобрести центрового.

«Пистонс» – одна из команд, проявляющих интерес к бигмену «Тимбервулвс» Назу Риду , говорят источники в лиге. Известно, что «Детройт » очень хочет приобрести бигмена, который способен растягивать оборону соперника, и, по словам источников, также проявляет интерес к Майлзу Тернеру из «Индианы».

Далеко не факт, что у «Пистонс» есть реальный шанс заполучить одного из этих игроков», – пишет инсайдер Марк Стейн.