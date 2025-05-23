Наз Рид – Лугенцу Дорту: «Хорош нырять»

Игроки вступили в словесную перепалку после фола на Гилджес-Александере.

В середине четвертой четверти второго матча серии форвард «Тимбервулвс» Джейден Макдэниэлс толкнул защитника «Оклахомы» Шэя Гилдес-Александера в защитном владении, получив за это неспортивный фол.

Во время паузы центровой «Вулвс» Наз Рид высказал свое негодование защитнику «Тандер» Лугенцу Дорту .

«Хорош нырять, так в баскетбол не играют», – сказал Рид.

Во 2-й игре серии баскетболисты «Миннесоты» получили право на 26 штрафных бросков (20 реализованных), в то время как игроки «Тандер» – 24 (19).