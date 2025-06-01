Тогрул Мамедов: «Андрей Воронцевич – MVP третьей игры»

Тогрул Мамедов считает Андрея Воронцевича самым ценным игроком 3-го матча финала.

«Считаю, что в этой игре мы были сильнее в психологическом и эмоциональном плане. Особо выделю Воронцевича. Да, Андрей не самый результативный игрок матча, но он совершил самые важные попадания с точки зрения уверенности для команды. MVP третьей игры для меня.

Вторая половина удалась команде. Если будем держать игру в таком же темпе, также уверенно защищаться, то, думаю, вернемся в Санкт-Петербург в отличном настроении.

Есть понимание по здоровью Алексея Шведа, не сыгравшего во второй половине?

Назовем это легким недомоганием. Алексей должен сыграть в четвертом матче», – сказал член совета директоров «Зенита ».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).