Тогрул Мамедов: «Андрей Воронцевич – MVP третьей игры»
Тогрул Мамедов считает Андрея Воронцевича самым ценным игроком 3-го матча финала.
«Считаю, что в этой игре мы были сильнее в психологическом и эмоциональном плане. Особо выделю Воронцевича. Да, Андрей не самый результативный игрок матча, но он совершил самые важные попадания с точки зрения уверенности для команды. MVP третьей игры для меня.
Вторая половина удалась команде. Если будем держать игру в таком же темпе, также уверенно защищаться, то, думаю, вернемся в Санкт-Петербург в отличном настроении.
Есть понимание по здоровью Алексея Шведа, не сыгравшего во второй половине?
Назовем это легким недомоганием. Алексей должен сыграть в четвертом матче», – сказал член совета директоров «Зенита».
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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