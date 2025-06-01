2

Тайриз Халибертон: «Топпин такой атлетичный, но иногда просто не пользуется этим в защите»

Защитник «Индианы» удивился статистике 6-го матча против «Никс».

Журналист обратил внимание Халибертона на то, что форвард Оби Топпин сделал 3 блок-шота в 6-й игре.

«У него три блока? Вау. Вообще-то, мы всегда подкалываем его, потому что он такой атлетичный, но иногда просто не пользуется этим в защите», – сказал Халибертон.

В заключительном матче серии финала Востока Оби Топпин вошел в игру со скамейки запасных и отметился 18 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.

За прошедшие игры плей-офф Топпин в среднем набирает 8,7 очка, 3,3 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота.

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайриза Халибертона
logoИндиана
logoОби Топпин
logoТайриз Халибертон
logoНБА плей-офф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон стал 3-м игроком в истории, кому удалось набрать в среднем 20+ очков, 10+ передач и 2+ перехвата в финале конференции
1 июня, 07:11
Паскаль Сиакам о MVP финала Востока: «Не знал, что за такое дают трофей»
61 июня, 06:54
Джарас Уокер не смог самостоятельно покинуть площадку после столкновения в 6-м матче с «Никс»
11 июня, 06:33
Главные новости
Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии
сегодня, 11:27Видео
«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
1сегодня, 10:36
«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
7сегодня, 10:20
Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне
3сегодня, 09:55
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
2сегодня, 09:40
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
6сегодня, 09:26Фото
«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления
8сегодня, 09:13
«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов
13сегодня, 08:16
Майлз Тернер: «Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной»
сегодня, 07:59
Рик Карлайл: «Оба финалиста показывают стилистически чистый баскетбол»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» – «Тенерифе», «Гран-Канария» примет «Валенсию»
35 минут назад
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» имеет возможность завершить серию с «Трапани Шарк» у себя дома
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» начнет серию с «Бурком»
35 минут назад
Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
42 минуты назадВидео
Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
сегодня, 11:45
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
сегодня, 11:08Фото
Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
1сегодня, 10:55
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
1сегодня, 08:46
Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
сегодня, 08:31
Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»
сегодня, 04:39