Тайриз Халибертон: «Топпин такой атлетичный, но иногда просто не пользуется этим в защите»

Защитник «Индианы» удивился статистике 6-го матча против «Никс».

Журналист обратил внимание Халибертона на то, что форвард Оби Топпин сделал 3 блок-шота в 6-й игре.

«У него три блока? Вау. Вообще-то, мы всегда подкалываем его, потому что он такой атлетичный, но иногда просто не пользуется этим в защите», – сказал Халибертон.

В заключительном матче серии финала Востока Оби Топпин вошел в игру со скамейки запасных и отметился 18 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.

За прошедшие игры плей-офф Топпин в среднем набирает 8,7 очка, 3,3 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота.