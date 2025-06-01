Джарас Уокер не смог самостоятельно покинуть площадку после столкновения в 6-м матче с «Никс»

Форвард «Индианы» получил повреждение.

В начале заключительной четверти Уокер попытался заблокировать бросок центрового «Никс» Карла-Энтони Таунса. Оба игрока столкнулись в воздухе и упали на паркет. Таунс встал, успешно завершив атаку, а Уокер остался лежать, явно испытывая боль.

Медики помогли баскетболисту добраться до раздевалки. За 7 минут на площадке форвард успел отметиться 2 очками и 1 подбором.

В текущем плей-офф Уокер принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 3 очка и 1,8 подбора за 9,8 минуты на паркете.