Тайриз Халибертон стал 3-м игроком в истории, кому удалось набрать в среднем 20+ очков, 10+ передач и 2+ перехвата в финале конференции
Лидер «Пэйсерс» стал автором достижения.
Ранее подобное удавалось Мэджику Джонсону (1986, 1989) и Расселлу Уэстбруку (2016).
В серии финала Востока против «Нью-Йорка» Халибертон показал среднюю статистику в 21 очко, 6 подборов, 10,5 передачи и 2,5 перехвата.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
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