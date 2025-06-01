Тайриз Халибертон: «Пэйсерс» видели во мне больше, чем я видел в себе сам»
Лидер «Индианы» поделился эмоциями после выхода в финал.
«Иногда мне кажется, что «Пэйсерс» видели во мне больше, чем я видел в себе сам... Все эти ребята постоянно подталкивают меня становиться лучше, прогрессировать, не останавливаться. Без них меня бы здесь не было. Я обожаю быть игроком «Пэйсерс». Это непередаваемое чувство», – заявил Халибертон.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети НБА
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