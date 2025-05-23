Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»

Главный тренер «Голден Стэйт» сравнил Стефа Карри и Тима Данкана.

«Стеф и Тим очень похожи, очень похожи.

Поп и я во многом схожи, как и Стеф с Тимом . Если бы вы попросили любого тренера НБА назвать двух игроков, с которыми они хотели бы работать, первыми, скорее всего, стали бы Стеф и Тим.

То, что я наблюдал между Попом и Тимми, играя за «Сперс» четыре сезона, очень напоминает мои отношения с Карри: та же взаимная поддержка, искренняя дружба и уважение, много юмора и веселья. Такое редко встретишь.

Стеф и Тим в этом плане очень похожи – пожалуй, это две самых «командных» суперзвезды, с которыми только можно мечтать работать», – отметил Керр .