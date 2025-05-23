Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»
Главный тренер «Голден Стэйт» сравнил Стефа Карри и Тима Данкана.
«Стеф и Тим очень похожи, очень похожи.
Поп и я во многом схожи, как и Стеф с Тимом. Если бы вы попросили любого тренера НБА назвать двух игроков, с которыми они хотели бы работать, первыми, скорее всего, стали бы Стеф и Тим.
То, что я наблюдал между Попом и Тимми, играя за «Сперс» четыре сезона, очень напоминает мои отношения с Карри: та же взаимная поддержка, искренняя дружба и уважение, много юмора и веселья. Такое редко встретишь.
Стеф и Тим в этом плане очень похожи – пожалуй, это две самых «командных» суперзвезды, с которыми только можно мечтать работать», – отметил Керр.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBC Sports Bay Area
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