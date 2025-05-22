Андрей Кириленко: «Хочется, чтобы Демин попал в команду, которая поверит в него и даст возможность развиваться»

Андрей Кириленко выразил надежду, что Егор Демин попадет в подходящую команду.

«Следим за Деминым , конечно. Рады, что у него успешный сезон. Классно в Draft Combine выступил. Хочется, чтобы он попал в команду, которая поверит в него и даст ему возможность развиваться.

У него великолепная спортивная этика, он трудяга, у него правильные ценности. Команда, которая его выберет, точно получит отлично человека. С баскетбольной точки зрения, все будет зависеть от разных факторов – как будет входить в состав, доверие тренера», – сказал президент РФБ .

19-летний российский разыгрывающий примет участие в драфте НБА , который пройдет 25-26 июня.