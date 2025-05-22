Андрей Кириленко: «Хочется, чтобы Демин попал в команду, которая поверит в него и даст возможность развиваться»
Андрей Кириленко выразил надежду, что Егор Демин попадет в подходящую команду.
«Следим за Деминым, конечно. Рады, что у него успешный сезон. Классно в Draft Combine выступил. Хочется, чтобы он попал в команду, которая поверит в него и даст ему возможность развиваться.
У него великолепная спортивная этика, он трудяга, у него правильные ценности. Команда, которая его выберет, точно получит отлично человека. С баскетбольной точки зрения, все будет зависеть от разных факторов – как будет входить в состав, доверие тренера», – сказал президент РФБ.
19-летний российский разыгрывающий примет участие в драфте НБА, который пройдет 25-26 июня.
Кто станет чемпионом НБА?6100 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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