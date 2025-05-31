Илона Корстин: «У меня есть все полномочия для любых решений»

Гендиректор Лиги ВТБ объяснила, почему не считает себя «свадебным генералом».

«На своем нынешнем посту у меня есть все полномочия для любых решений.

Не люблю себя хвалить, но ведь и мои спортивные успехи не свалились на меня в одночасье. Я долго всего добивалась, шла по этой дороге на протяжении многих лет, была капитаном сборной России, капитаном команды, вместе с которой одержала одну из своих трех побед в Евролиге. Все это плюс прочие титулы и звания реально дали мне огромный карьерный толчок.

Когда все девочки в команде ходили в спортивный класс, я училась в немецкой спецшколе. Когда в 17 лет уехала играть в Бурж, целый год изучала там французский язык, после чего поступила в немецкий колледж. Потом я уехала в Самару и, поскольку играла за ВБМ-СГАУ, клуб самарского аэрокосмического университета, поступила со своим французским дипломом сразу на второй курс. Когда уже закончила карьеру, тоже много где училась. Бизнес-академия RMA, Олимпийский университет, Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, не знаю уж, как меня туда занесло. Окончила там магистратуру, аспирантуру. То есть багаж образования у меня достаточно велик», – объяснила Корстин .