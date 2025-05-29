«Оклахома» одержала рекордные 4 победы с 30-очковым преимуществом в одном плей-офф
«Тандер» проводят выдающийся плей-офф.
«Оклахома» завершила финал Западной конференции победой над «Миннесотой» с разницей в 30 очков (124:94). Это 4-й матч «Тандер» с подобным (30+) конечным преимуществом в этом розыгрыше плей-офф, что является рекордным показателем для НБА.
Ранее команда громила с разрывом в 30 и более очков «Денвер» (2 раза) и «Мемфис».
Общий счет матчей с подобной разницей в счете достиг 10 в этом плей-офф, сравнявшись с рекордным сезоном-2015/16.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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