Том Тибодо: «Парни заставили Халибертона поработать»
Главный тренер «Никс» объяснил, как удалось сдержать лидера «Пэйсерс».
«Он не забил несколько бросков, которые обычно попадает, но, думаю, наши парни действовали сообща и заставили его поработать, бороться в каждом эпизоде. Именно так и нужно играть – сражаться за каждое владение», – сказал Тибодо.
В проигранном пятом матче (94:111) защитник «Индианы» Тайриз Халибертон набрал 8 очков (2 из 7 с игры), что является его худшим результатом в серии.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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