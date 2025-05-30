Том Тибодо: «Парни заставили Халибертона поработать»

Главный тренер «Никс» объяснил, как удалось сдержать лидера «Пэйсерс».

«Он не забил несколько бросков, которые обычно попадает, но, думаю, наши парни действовали сообща и заставили его поработать, бороться в каждом эпизоде. Именно так и нужно играть – сражаться за каждое владение», – сказал Тибодо .

В проигранном пятом матче (94:111) защитник «Индианы» Тайриз Халибертон набрал 8 очков (2 из 7 с игры), что является его худшим результатом в серии.