Кевин Гарнетт: «Дорт выглядит как новый Джо Дюмарс»
Легендарный игрок НБА сравнил Лу Дорта с великим защитником «Пистонс».
«Этот Лу Дорт сейчас выглядит как новый Джо Дюмарс, ей-богу.
Слушай... Энт... чувак, я обожаю Энта. Но впервые вижу, как он вообще не может пройти гребаного защитника. Этот парень – Лу Ферриньо от НБА! Лу Дорт – новый Джо Дюмарс, клянусь Богом. Я смотрю, как Энт пытается его обыграть, и... Господи... он вообще не может удрать от этого здоровяка. А Дорт не ведется ни на какие финты!» – сказал Гарнетт.
Лу Ферриньо – американский бодибилдер.
Кто станет чемпионом НБА?856 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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