Кевин Гарнетт: «Дорт выглядит как новый Джо Дюмарс»

Легендарный игрок НБА сравнил Лу Дорта с великим защитником «Пистонс».

«Этот Лу Дорт сейчас выглядит как новый Джо Дюмарс, ей-богу.

Слушай... Энт... чувак, я обожаю Энта . Но впервые вижу, как он вообще не может пройти гребаного защитника. Этот парень – Лу Ферриньо от НБА ! Лу Дорт – новый Джо Дюмарс , клянусь Богом. Я смотрю, как Энт пытается его обыграть, и... Господи... он вообще не может удрать от этого здоровяка. А Дорт не ведется ни на какие финты!» – сказал Гарнетт .

Лу Ферриньо – американский бодибилдер.