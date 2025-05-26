  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Агент Остина Ривза: «Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды на запасных центровых»
25

Агент Остина Ривза: «Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды на запасных центровых»

Аарон Рейлли недоволен слухами об обмене своего клиента.

«В следующем году будет шоу. Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды за запасных центровых», – написал агент.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз провел лучший в карьере регулярный сезон набирая в среднем 20,2 очка (46% реализации с игры, 38% с трехочковой дистанции), 4,5 подбора и 5,8 передачи.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» не будет включать Ривза в сделки, если не получит взамен топового «большого».

Контракт защитника действует до 2027 года, в следующем сезоне баскетболист заработает 13,9 миллиона долларов.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Аарона Рейлли в соцсети X
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Лейкерс» обменяют Остина Ривза этим летом»
3520 мая, 14:29
Блэйк Гриффин: «Лейкерс» нельзя выпускать одновременно Дончича и Ривза»
1820 мая, 11:19
Остину Ривзу не потребуется операция на пальце ноги
15 мая, 18:39
Главные новости
«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана
6сегодня, 19:59
НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» проведет второй домашний матч с «Оклахомой»
17сегодня, 19:47
Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
сегодня, 19:15
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии
33сегодня, 18:56
Серхио Юль объявил о завершении выступления за сборную Испании
1сегодня, 18:51Фото
Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»
сегодня, 18:22
В НБА ожидают перехода Криса Пола в другой клуб
4сегодня, 18:08
Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса
сегодня, 17:09
Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»
10сегодня, 16:48
«Кливленд» рискует лишиться Тая Джерома и Сэма Меррилла
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джимми Батлера напугали бутафорской змеей во время карточного фокуса
215 минут назадВидео
Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»
34 минуты назад
Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»
47 минут назад
Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии
57 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Габриэлем Лундбергом
сегодня, 20:20
Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 20:10Фото
Финансист из университета Индианы: «Кейтлин Кларк может принести лиге более миллиарда долларов в 2025 году»
сегодня, 19:35
Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью» в 1-х матчах серий
1сегодня, 19:05
Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»
сегодня, 19:00
«Хапоэль Тель-Авив» присоединился к числу претендентов на Элайджу Брайанта
сегодня, 18:40