Агент Остина Ривза: «Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды на запасных центровых»
Аарон Рейлли недоволен слухами об обмене своего клиента.
«В следующем году будет шоу. Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды за запасных центровых», – написал агент.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз провел лучший в карьере регулярный сезон набирая в среднем 20,2 очка (46% реализации с игры, 38% с трехочковой дистанции), 4,5 подбора и 5,8 передачи.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» не будет включать Ривза в сделки, если не получит взамен топового «большого».
Контракт защитника действует до 2027 года, в следующем сезоне баскетболист заработает 13,9 миллиона долларов.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Аарона Рейлли в соцсети X
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