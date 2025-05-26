Агент Остина Ривза: «Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды на запасных центровых»

Аарон Рейлли недоволен слухами об обмене своего клиента.

«В следующем году будет шоу. Люди понятия не имеют, что грядет. Продолжайте включать его в трейды за запасных центровых», – написал агент.

Защитник «Лейкерс » Остин Ривз провел лучший в карьере регулярный сезон набирая в среднем 20,2 очка (46% реализации с игры, 38% с трехочковой дистанции), 4,5 подбора и 5,8 передачи.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» не будет включать Ривза в сделки, если не получит взамен топового «большого».

Контракт защитника действует до 2027 года, в следующем сезоне баскетболист заработает 13,9 миллиона долларов.