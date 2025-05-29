Сергей Кущенко: «Проверили все наши электронные ящики и заявки от клуба из Тель-Авива не нашли»
Сергей Кущенко опроверг слухи о присоединении «Хапоэля Тель-Авив» к Лиге ВТБ.
«Мы были бы рады, если бы такая команда как «Хапоэль», во главе с самым побеждающим иностранным тренером в истории Лиги ВТБ, выступала в нашем чемпионате.
Но мы проверили все наши электронные ящики и заявки от клуба из Тель-Авива не нашли», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Ранее в израильских СМИ появилась информация о том, что «Хапоэль Тель-Авив», победитель Еврокубка-2024/25, может выйти из чемпионата Израиля и присоединиться к Единой лиге ВТБ.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости