«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)
Израильский клуб может стать участником Единой лиги ВТБ.
Обладатель Еврокубка тель-авивский «Хапоэль» может приостановить участие в израильском чемпионате и присоединиться к Единой лиге ВТБ, сообщает Israel Hayom.
Согласно источнику, израильский клуб, обеспечивший себе место в Евролиге на будущий сезон, обсуждал подобную возможность с представителями Лиги ВТБ.
Отмечается, что Лига ВТБ будет готова проводить матчи в Израиле, в отличие от Евролиги, где клубы из Израиля играют домашние матчи в Белграде.
Главным тренером «Хапоэля Тель-Авив» является Димитрис Итудис, руководивший московским ЦСКА с 2014 по 2022 год.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
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