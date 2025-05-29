«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)

Израильский клуб может стать участником Единой лиги ВТБ.

Обладатель Еврокубка тель-авивский «Хапоэль » может приостановить участие в израильском чемпионате и присоединиться к Единой лиге ВТБ, сообщает Israel Hayom.

Согласно источнику, израильский клуб, обеспечивший себе место в Евролиге на будущий сезон, обсуждал подобную возможность с представителями Лиги ВТБ.

Отмечается, что Лига ВТБ будет готова проводить матчи в Израиле, в отличие от Евролиги, где клубы из Израиля играют домашние матчи в Белграде.

Главным тренером «Хапоэля Тель-Авив» является Димитрис Итудис , руководивший московским ЦСКА с 2014 по 2022 год.