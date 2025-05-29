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Шэй Гилджес-Александер: «В жизни часто зацикливаешься на бессмысленных вещах. Мой сын показал мне, что самое важное»

Шэй Гилджес-Александер поделился самыми важными для него вещами.

Разыгрывающий «Оклахомы» получил награду MVP финала Запада, за церемонией наблюдал его сын, которому недавно исполнился один год.

«Самое лучшее во всем этом, что он абсолютно не понимает, что происходит, и просто радуется, что видит меня.

В жизни можно зациклиться на вещах, которые не имеют совершенно никакого значения. За этот год сын показал мне, что на самом деле важно. Выводит это на передний план моей жизни каждый день», – заключил защитник.

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КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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