Джейлен Уильямс приплясывал на камеру с трофеем, пока Шэй Гилджес-Александер давал послематчевое интервью

Джейлен Уильямс отпраздновал победу в конференции.

«Тандер» вышли в финал НБА , обыграв «Миннесоту» (4-1).

Форвард не мог оторваться от трофея имени Оскара Робертсона за победу в Западной конференции и приплясывал с ним на камеру за спиной Шэя Гилджес-Александера во время послематчевого интервью.