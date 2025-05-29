Джейлен Уильямс: «Кажется нереальным, насколько быстро и удачно все происходит»

Джейлен Уильямс описал ощущения от попадания в финал НБА.

«Кажется нереальным. Это слово часто используют, но именно такое у меня ощущение. Пока еще сложно полностью осознать происходящее.

Я в лиге всего третий год. Все происходит так быстро. Пытаюсь разложить все по полочкам. Мой брат только попал в НБА, провел первый год в лиге. Происходит столько всего, что я не перестаю удивляться тому, как все быстро и удачно для меня. Насколько мне везет. С кем я прошел в финал. Насколько особенным является все происходящее», – заключил форвард «Тандер».

12-й пик драфта-2022 НБА в этом году попал на Матч всех звезд, во 2-ю защитную и 3-ю общую сборные НБА.

Уильямс набирает 20,5 очка, 5,6 подбора, 5,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем в плей-офф.