Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.
Первые места в Топ-5 заключительного матча финала Запада достались игрокам «Оклахомы» Чету Холмгрену и Шэю Гилджес-Александеру.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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