Донте Дивинченцо перед 5-м матчем: «Весь сезон все списывают нас со счетов»
Донте Дивинченцо рассказал о настрое команды перед 5-м матчем с «Тандер» (1-3).
«Мы постараемся заработать еще один домашний матч и сыграть перед своими болельщиками. Если мы не выиграем в среду, мы отправимся домой.
Весь сезон все списывают нас со счетов. Мы многое пережили, но мы держимся вместе. Нам все равно, что говорят СМИ. Мы сосредоточены на предстоящем матче и постараемся дать себе шанс», – сказал защитник «Миннесоты».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1163 голоса
Харден
Тейтум
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Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
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