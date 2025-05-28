Донте Дивинченцо перед 5-м матчем: «Весь сезон все списывают нас со счетов»

Донте Дивинченцо рассказал о настрое команды перед 5-м матчем с «Тандер» (1-3).

«Мы постараемся заработать еще один домашний матч и сыграть перед своими болельщиками. Если мы не выиграем в среду, мы отправимся домой.

Весь сезон все списывают нас со счетов. Мы многое пережили, но мы держимся вместе. Нам все равно, что говорят СМИ. Мы сосредоточены на предстоящем матче и постараемся дать себе шанс», – сказал защитник «Миннесоты».