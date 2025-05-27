Каспер Уэйр: «Нельзя расслабляться с таким соперником, как «Зенит»

Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Зенитом» в 1-м матче финала (82:80).

«У ЦСКА все получалось в первой четверти, потом мы расслабились, чего нельзя делать с таким соперником, как «Зенит ». Это сильная команда, они заслуженно закончили регулярный чемпионат на первом месте. Я понимал, что соперник будет возвращаться в игру. Они не оставляли попыток догнать нас, и в итоге сумели отыграться. Здорово, что нам придется учиться после победы.

Я всегда говорил, что Единая лига – очень сильный чемпионат. Всегда надо играть до конца», – отметил разыгрывающий ЦСКА.