Карл-Энтони Таунс получил травму колена в концовке матча с «Пэйсерс», центровой пройдет обследование
Карл-Энтони Таунс доигрывал матч с травмой.
Центровой «Никс» столкнулся коленями с форвардом «Индианы» Аароном Несмитом за 2 минуты до конца матча. Баскетболист смог завершить встречу, но ощутимо прихрамывал.
«Он смог вернуться на площадку, это хороший знак. Но мы поймем его состояние после обследования», – прокомментировал ситуацию Том Тибодо. Состояние центрового вызывало вопросы и до этой встречи.
У Таунса был травма мениска левого колена прошлой весной перед плей-офф с «Миннесотой».
«Не думаю об этом, меня сейчас беспокоит только поражение», – заявил центровой после матча, который он завершил с 24 очками и 12 подборами.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1155 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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