Карл-Энтони Таунс получил травму колена в концовке матча с «Пэйсерс», центровой пройдет обследование

Карл-Энтони Таунс доигрывал матч с травмой.

Центровой «Никс» столкнулся коленями с форвардом «Индианы» Аароном Несмитом за 2 минуты до конца матча. Баскетболист смог завершить встречу, но ощутимо прихрамывал.

«Он смог вернуться на площадку, это хороший знак. Но мы поймем его состояние после обследования», – прокомментировал ситуацию Том Тибодо . Состояние центрового вызывало вопросы и до этой встречи.

У Таунса был травма мениска левого колена прошлой весной перед плей-офф с «Миннесотой».

«Не думаю об этом, меня сейчас беспокоит только поражение», – заявил центровой после матча, который он завершил с 24 очками и 12 подборами.